NEGATIVZINSEN BEI SOZIALKASSEN - Die durch die Nullzinspolitik der EZB verursachten Minusgeschäfte der Sozialkassen bestärken Union und FDP in ihrer Forderung nach einer Entlastung bei den Sozialbeiträgen. Das Anlageproblem der Sozialversicherungen mit ihren Milliardenrücklagen sei "der Preis für den Umstand, dass der Staat wie eine Sparkasse arbeitet und Geld ansammelt, was eigentlich den Beitragszahlern gehört", sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef Carsten Linnemann (CDU). (Handelsblatt S. 9)

KLIMAWANDEL - Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert angesichts des Klimawandels einen grundlegenden Wandel in der deutschen Landwirtschaft. Mit Blick auf die zuletzt in Teilen Deutschlands registrierten heftigen Starkregen und langen Dürreperioden sagte Schulze: "Wir müssen damit rechnen, dass solche Extremwetterereignisse in Zukunft deutlich zunehmen." Da sei eine "kluge Anpassung an die jetzt schon nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels" nötig. Die Agrarpolitik Deutschlands müsse Umweltaspekte stärker berücksichtigen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

TRUMP/EUROPA - Trotz der von US-Präsident Donald Trump gesäten Zweifel an der amerikanischen Bündnistreue in der Nato sehen EU-Außenpolitiker keine Alternative zu einer engen sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit den USA. Vorschläge, die EU müsse strategische Autonomie in Sicherheitsfragen erlangen, seien weder realistisch noch ein verfolgenswertes Ziel, sagte der EU-Abgeordnete und Sicherheitsexperte Reinhard Bütikofer. So zu tun, als müsse, könne oder dürfe man die Nato abschreiben, sei falsch. (Funke Mediengruppe)

DIN-NORM FÜR FINANZANALYSE - Die geplante DIN-Norm für Finanzanalyse stößt bei den deutschen Sparkassen und Kreditgenossen auf Skepsis. Der Entwurf sehe lediglich eine schematische Erfassung der finanziellen Grundbedürfnisse eines privaten Haushaltes vor, kritisieren der Sparkassenverband DSGB und der genossenschaftliche Bankenverband BVR. (Börsen-Zeitung S. 2)

ITALIEN - Der Wirtschaftsexperte Marco Fortis sieht die Gefahr, dass Marktteilnehmer gegen Italien spekulieren könnten. Das Zurückdrehen der Arbeitsmarktreformen von Ex-Premier Matteo Renzi betrachtet er als schlechtes Signal. (Börsen-Zeitung S. 5)

RENTENPOLITIK - Juso-Chef Kevin Kühnert und Junge-Union-Chef Paul Ziemiak kommen im Gespräch mit dem Handelsblatt zu unterschiedlichen Auffassungen, wie die Altersvorsorge auch für kommende Generationen gesichert werden kann. Während Ziemiak grundsätzlich ein späteres Renteneintrittsalter befürwortet, spricht sich Kühnert vor allem dafür aus, mehr Menschen in das System der gesetzlichen Rente reinzuholen und dafür Steuergeld in die Hand zu nehmen. (Handelsblatt S. 8/9).

MINDESTVERGÜTUNG FÜR AUSZUBILDENDE - Die Bundesregierung will die Mindestausbildungsvergütung bis zum 1. Januar 2020 im novellierten Berufsbildungsgesetz verankern, auch um die duale Ausbildung attraktiver zu machen. Noch ist offen, bei welchem Betrag die Untergrenze gezogen werden soll. Das Forschungsinstitut BBIB hat die mögliche Belastung für die Betriebe schon einmal durchgespielt und sieht vor allem das Handwerk stark tangiert. (Handelsblatt S. 11)

HANDELSKRIEG - Der Chefberater der Allianz, Mohamed El-Erian, hält es für möglich, dass die USA und Europa einen Handelskrieg verhindern. Am besten wäre es, wenn die USA gemeinsam mit der EU ihre Interessen gegenüber China durchsetzten. Unter einem Handelskrieg würden alle leiden, auch die USA. (Handelsblatt S. 28)

ZINSPOLITIK - Clemens Fuest, Chef des Ifo-Instituts, hält höhere Zinsen nur bei einer wirtschaftlichen Erholung der Eurozone für möglich. Mit niedrigen Zinsen und günstigen Krediten sollen Krisen-Staaten gegenüber Deutschland aufholen. "Die deutschen Sparer zahlen hier kurzfristig die Zeche", sagte Fuest. (Bild S. 2)

STEUERBETRUG IM INTERNET - Die Bundesregierung will nun zügig gegen Steuerbetrug im Internet vorgehen. Bereits von Januar 2019 an sollen alle Betreiber elektronischer Marktplätze wie Ebay oder Amazon verpflichtet werden, bestimmte Daten der Händler zu erfassen, die auf ihren Plattformen Geschäfte machen. Damit sollen die Finanzämter prüfen können, ob die Händler ordnungsgemäß Steuern zahlen. (SZ S. 1)

HITZEWELLE - Der Bauernverband fordert eine Milliarde Euro staatlicher Nothilfe, um Ernteeinbußen zu kompensieren. CDU und FDP zeigen sich für diese Vorschläge offen, Grüne und SPD stellen Bedingungen. Bei Ökonomen stoßen diese Forderungen auf Ablehnung. (FAZ S. 1 / WELT S. 1)

