FRANKFURT (Dow Jones)--Licht und Schatten beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC): Während negative Währungseffekte bei dem DAX-Konzern auch im zweiten Quartal Spuren in der Bilanz hinterlassen haben, sorgte der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an dem Ärzte-Netzwerk Sound Physicians auf berichteter Basis für einen Gewinnsprung. Seine Jahresprognose bekräftigte der Bad Homburger Konzern.

Von April bis Juni 2018 lag der Umsatz des stark in den USA präsenten DAX-Konzerns mit 4,214 Milliarden Euro um 6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Analysten hatten im Mittel ihrer Schätzungen mit einem Umsatzrückgang auf 4,212 Milliarden Euro gerechnet. Währungsbereinigt wuchs der Umsatz dagegen um 2 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) schoss um 140 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro in die Höhe. Bereinigt verdiente FMC auf EBIT-Basis 568 Millionen Euro.

Das auf die Anteilseigner entfallende Konzernergebnis lag mit 994 Millionen Euro um 270 Prozent über dem Vorjahresniveau. Bereinigt um den Sonderertrag aus dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an dem Ärzte-Netzwerk Sound Physicians, den Effekt aus der US-Steuerreform und die Vergütungsnachzahlung für US-Kriegsveteranen lag der Konzerngewinn mit 273 Millionen Euro nahezu auf dem Niveau des Vorjahresquartals.

Ihre Jahresziele bestätigte die größte Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius. Demnach soll der auf die Anteilseigner entfallene Konzerngewinn in diesem Jahr währungsbereinigt um 13 bis 15 Prozent zulegen, und der Umsatz um währungsbereinigt 5 bis 7 Prozent. Darin nicht enthalten ist der Ende Juni abgeschlossene Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an dem Ärzte-Netzwerk Sound Physicians sowie der zu erwartende Effekt aus der geplanten 1,7 Milliarden Euro schweren Übernahme des US-Gesundheitsdienstleisters NxStage, die FMC in diesem Jahr abschließen will.

July 31, 2018

