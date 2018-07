Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Bank of Japan (BoJ) hat am Dienstag ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten. Sie will damit weiter die Inflation ankurbeln, die, wie sie einräumte, wohl bis mindestens 2021 unterhalb des Ziels von 2 Prozent liegen wird. Die BoJ bestätigte die Rahmenbedingungen trotz weltweiter geldpolitischer Straffungen mit der US-Notenbank an der Spitze und trotz Spekulationen, dass sie zumindest eines ihrer Zinsziele anpassen könnte, um die Nebenwirkungen zu mildern. Von Banken war Kritik gekommen, da die niedrigen Zinsen auf breiter Front ihre Gewinne drücken. Der neunköpfige Rat der BoJ stimmte mit 7:2 Stimmen dafür, den Leitzins von minus 0,1 Prozent und das Ziel einer Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen bei 0 Prozent beizubehalten. In einer neuen Passage der Zinsmitteilung zum Renditeziel hieß es, dass sich "die Renditen in gewissem Maße nach oben und unten bewegen können, hauptsächlich in Abhängigkeit von der Entwicklung der Wirtschaftsaktivität und der Preise". Außerdem will sie weiterhin Staatsanleihen mit einem jährlichen Volumen von rund 80 Billionen Yen kaufen. Tatsächlich summierten sich die Käufe in den vergangenen zwölf Monaten allerdings auf lediglich 43 Billionen Yen. Für das laufende Fiskaljahr bis März 2019 erwartet sie eine Kernteuerung von 1,1 (bislang 1,3) Prozent. Außerdem reduzierte sie ihre Prognosen für die folgenden Fiskaljahre auf 1,5 und 1,6 (zuvor jeweils 1,8) Prozent, jeweils ohne die Auswirkungen einer für Oktober 2019 geplanten Mehrwertsteuererhöhung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q, Cincinnati

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +6,6% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 62,0 zuvor: 64,1 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 126,0 zuvor: 126,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.804,80 +0,06% Nikkei-225 22.548,45 +0,02% Hang-Seng-Index 28.563,76 -0,59% Kospi 2.293,56 +0,00% Shanghai-Composite 2.864,51 -0,16% S&P/ASX 200 6.286,20 +0,12%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Insgesamt hat sich am eingetrübten und von Zurückhaltung geprägten Gesamtbild kaum etwas geändert. Insbesondere für Technologieaktien ist die Stimmung angeschlagen, nachdem aus dem US-Technologiesektor jüngst einige Unternehmen enttäuschten. Daneben sorgen die anstehenden Entscheidungen der Notenbanken in dieser Woche für Zurückhaltung bzw. im Falle der japanischen Notenbank (BoJ) auch schon für Bewegung: Die BoJ hat angekündigt, dass die Zinsen noch für länger extrem niedrig bleiben werden. Für einen positiven Impuls sorgt, dass sie auch angekündigt hat, mehr auf dem Börsenindex Topix basierende börsengehandelte Fonds (ETF) kaufen zu wollen. Weil außerdem wegen der weiter lockeren Geldpolitik der Yen schwächelt, macht der Nikkei-Index einen kleinen Freudenhüpfer. Bankenaktien, die zuletzt noch von der Spekulation auf ein steigendes Zinsniveau profitiert hatten, kommen aber etwas zurück. In Südkorea ist die Industrieproduktion im Juni gesunken, während die Prognosen auf Zuwächse gelautet hatten. Der Kospi gibt dennoch nur ganz leicht nach. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics büßt nach der Vorlage seiner Quartalszahlen 0,5 Prozent ein und sorgt damit für eine gewisse Stabilisierung. An den chinesischen Börsen dominieren Verluste, insbesondere in Hongkong, wo es um ein halbes Prozent nach unten geht. Erneut drückt ein deutliches Minus des Schwergwichts Tencent auf den HSI. Der Technologiewert verliert nach den schwachen US-Branchenvorgaben weitere 2,7 Prozent. Die neuesten Konjunkturdaten sind derweil im Vergleich zum Vormonat minimal gesunken und bestätigen das Bild eines sich ganz leicht abschwächenden Wachstums im Reich der Mitte.

US-NACHBÖRSE

Illumina schossen um fast 7 Prozent nach oben. Das Biotechnologieunternehmen hatte besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt und kündigte zudem einen 20-prozentigen Umsatzanstieg im laufenden Jahr an. Bei Texas Roadhouse drückten die Zahlen dagegen auf den Kurs, der um 12 Prozent zurückfiel. Der Restaurantbetreiber enttäuschte beim Gewinn und beim Umsatz die Erwartungen. Für den Chiphersteller Rambus ging es um 4,8 Prozent südwärts. Das Unternehmen machte einen Nettoverlust von gut 15 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 56,5 Millionen. Wegen einer Umstellung des Bilanzierungsstandards sind die Zahlen mit den Vorjahreszahlen schwer vergleichbar. Tendenziell verfehlten sie aber die Gewinnschätzungen, während sie beim Umsatz leicht darüber lagen. Der Anbieter von Online-Weiterbildungsdienstleistungen Chegg schnitt beim Ergebnis und beim Umsatz besser ab als gedacht. Der Kurs legte um 7,9 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.306,83 -0,57 -144,23 2,38 S&P-500 2.802,60 -0,58 -16,22 4,82 Nasdaq-Comp. 7.630,00 -1,39 -107,42 10,53 Nasdaq-100 7.193,10 -1,42 -103,68 12,46 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 729 Mio 754 Mio Gewinner 1.375 953 Verlierer 1.581 2.005 unverändert 117 106

Leichter - Neuerliche Verluste im Technologiesektor sorgten für den dritten schwachen Tag in Folge. Zwar läuft die Berichtsperiode in den USA insgesamt erfreulich, doch einige herbe Enttäuschungen genügten, um den Anlegern die Kauflaune zu verderben. Unter den Einzelwerten verloren Caterpillar knapp 2 Prozent. Sie konnten sich der Ausverkaufsstimmung nicht entziehen, obwohl der Baumaschinenhersteller gute Zahlen vorgelegt und seine Ziele erhöht hatte. Belastet wurde der Dow auch von Kursverlusten der Kreditkartengesellschaften American Express und Visa, deren Kurse um 2,9 und 3 Prozent nachgaben. Hintergrund waren Vorwürfe, die ehemalige und derzeitige Mitarbeiter von American Express erheben. Demnach soll die Fremdwährungssparte von American Express Unternehmenskunden mit niedrigen Umtauschgebühren geködert, dann aber die Gebühren erhöht haben, ohne die Kunden zu informieren. AT&T stiegen nach einer Kaufempfehlung der Bank of America-Merrill Lynch um rund 3 Prozent. Mit Kursgewinnen von durchschnittlich 1,9 Prozent waren Telekomwerte mit Abstand stärkster Sektor.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 -0,4 2,67 146,3 5 Jahre 2,85 0,9 2,84 92,7 10 Jahre 2,98 2,1 2,95 53,2

Am US-Rentenmarkt flirtete die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder mit der 3-Prozent-Marke. Zwar rechnen Rentenhändler nicht mit einem Zinsschritt der Fed am Mittwoch, gleichwohl könnte die US-Notenbank den Weg für zwei weitere Zinserhöhungen im Jahr verbal ebnen, hieß es zu den weiter steigenden Renditen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:36 % YTD EUR/USD 1,1714 +0,1% 1,1705 1,1658 -2,5% EUR/JPY 130,24 +0,2% 129,99 129,50 -3,7% EUR/GBP 0,8923 +0,1% 0,8914 0,8884 +0,4% GBP/USD 1,3129 -0,0% 1,3131 1,3122 -2,9% USD/JPY 111,17 +0,1% 111,05 111,09 -1,3% USD/KRW 1117,55 -0,0% 1117,91 1119,07 +4,7% USD/CNY 6,8232 +0,1% 6,8150 6,8268 +4,9% USD/CNH 6,8321 +0,1% 6,8264 6,8338 +4,9% USD/HKD 7,8486 -0,0% 7,8488 7,8484 +0,5% AUD/USD 0,7432 +0,3% 0,7408 0,7401 -4,9% NZD/USD 0,6829 +0,1% 0,6824 0,6809 -3,8% Bitcoin BTC/USD 8.137,38 +0,1% 8.128,77 8.146,65 -40,4%

Der Dollar neigte zur Schwäche. Der Euro stieg auf gut 1,17 Dollar nach Wechselkursen um 1,1654 am Freitagabend. Während von der US-Notenbank am Mittwoch kein konkreter Schritt erwartet wird, gab es Spekulationen zur japanischen Notenbank in verschiedene Richtungen. Mit Kursen um 111 Yen je Dollar zeigte sich die japanische Währung kaum verändert. Sollte die BoJ tatsächlich ihren geldpolitischen Kurs straffen, würde das den Yen zum Dollar nur kurz nach oben treiben, denn die Maßnahmen seien schon zu sehr Konsens, um nachhaltig zu wirken, meinte Brad Bechtel, Managing Director der Devisensparte bei Jefferies. Tatsächlich trat die Notenbank am Dienstag insgesamt taubenhaft auf. Der Dollar stieg darauf zunächst, ist dann aber schnell wieder auf das Ausgangsniveau zurückgekommen.

++++ ROHSTOFFE +++++

