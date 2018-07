Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44,80 auf 44,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine leicht reduzierte Gewinnschätzung (Ebitda) für den weltgrößten Stahlkonzern im laufenden Jahr, schrieb Analyst Christian Georges in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei jedoch nach wie vor in mehrerer Hinsicht günstig bewertet./edh/zb Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-07-31/08:16

ISIN: LU1598757687