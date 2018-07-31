COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 128 (125) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 125 (119) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 11,80 (12) EUR - 'UNDERPERFORM'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 38,50 (37) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 41,70 (36,90) EUR GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 123,50 (124,00) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 810 (790) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,20 (3,30) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 24,30 (24,60) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'HSBC HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 15 (14) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PSA AUF 35 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT...Den vollständigen Artikel lesen ...