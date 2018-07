Der Baustoffkonzern kann nach schwachem ersten Quartal Umsatz und Gewinn steigern. Die Geschäftsprognose für das laufende Jahr wurde umgehend bestätigt.

Die gute Wirtschaftsentwicklung in Teilen Europas und in Nordamerika gibt dem Baustoffkonzern HeidelbergCement Rückenwind. Nach einem höheren Gewinn im zweiten Quartal erwartet der Dax-Konzern auch für die zweite Jahreshälfte anziehende Geschäfte, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die steigende Nachfrage in Kernmärkten wie den USA, Kanada, Deutschland, Nordeuropa und Australien treibe den Absatz von Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. "Die solide Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal markiert eine erkennbar positive Trendwende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...