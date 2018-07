Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im Juni wieder steigern können. Nach einem Rückgang im Mai erhöhten sich die Erlöse preisbereingt um 1,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das ist etwas mehr als der von Analysten erwartete Anstieg von 1,0 Prozent. Nominal, also inklusive Preisveränderungen, betrug der Umsatzanstieg 1,6 Prozent.

Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze um real 3,0 beziehungsweise nominal 5,3 Prozent. Allerdings hatte der Juni 2018 einen Verkaufstag mehr als der Juni des Vorjahres. Im gesamten ersten Halbjahr betrug das Umsatzwachstum real 1,4 und nominal 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum./bgf/jkr/jha/

