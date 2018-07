Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Nestle von 82 auf 85 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel reflektiere leichte Anpassungen seiner Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern in Reaktion auf dessen jüngste Geschäftszahlen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./edh/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-07-31/08:28

ISIN: CH0038863350