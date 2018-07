Frankfurt - Die Lufthansa hat die teure Integration von Air-Berlin-Teilen und höhere Treibstoffkosten im zweiten Quartal dank höherer Ticketpreise weitgehend wettgemacht. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) lag mit 982 Millionen Euro gut drei Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Für das laufende Jahr rechnet Vorstandschef Carsten Spohr weiterhin damit, dass der operative Gewinn nur leicht hinter den fast 3 Milliarden Euro aus dem Rekordjahr 2017 zurückbleibt.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten zunächst gut an. Im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz gewann die Lufthansa-Aktie am Morgen gut ein Prozent an Wert.

Die Eingliederung von Geschäftsteilen der pleitegegangenen Rivalin Air Berlin macht der Lufthansa-Billigtochter Eurowings allerdings auch im Sommer zu schaffen. Die Integrationskosten dürften sich im laufenden Jahr auf rund 170 Millionen Euro belaufen, hiess es. Im ersten Halbjahr lag der operative Verlust des Bereichs bei 199 Millionen Euro. Auch für das Gesamtjahr erwartet das Management rote Zahlen. 2019 soll die Gesellschaft aber wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...