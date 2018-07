FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UEF9 XFRA LU1048316647 UBS-B.B.US L.C.UETF ADL 0.211 EUR

OZ1 XFRA KYG6868L1041 OZNER WAT.INTL HLDG HD-01 0.003 EUR

8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.160 EUR

FRCJ XFRA LU1230561679 UBS-ETF-MSCI JAP.S.R.ADYN 0.125 EUR

UEFS XFRA LU1324516050 UBS-BB.DL EM.S.UETF ADDL 0.215 EUR

UBUR XFRA IE00BX7RQY03 UBS(I)-F.MSCI US.L.V.ADDL 0.147 EUR

UBUS XFRA IE00BX7RR706 UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL 0.192 EUR

UBUT XFRA IE00BX7RRJ27 UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL 0.164 EUR

UBUU XFRA IE00BX7RRT25 UBS(I)-F.M.US.T.S.YL.ADDL 0.184 EUR

UIMY XFRA LU1215454460 UBS-ETF-FA.MS.EMU LV EOAD 0.308 EUR

UIMZ XFRA LU1215452928 UBS-ETF-FA.MS.EMU PV EOAD 0.499 EUR

UIM2 XFRA LU1215451524 UBS-ETF-FA.MS.EMU QU EOAD 0.319 EUR

UIM8 XFRA LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD 0.407 EUR

UIMC XFRA LU1484799769 UBS-BBMSCIEALCSUETF ADEO 0.071 EUR

301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.233 EUR

FRC3 XFRA LU1645380368 U.-B.B.E.I.L.1-10U.E.EOAD 0.135 EUR

FRC4 XFRA LU1645381689 UBS-B.BA.E.I.L.10+ U.EOAD 0.195 EUR