FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UIM7 XFRA LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD DLAD 1.857 EUR

UIM4 XFRA LU0147308422 UBS-ETF-MSCI EMU EOAD 2.807 EUR

UIM3 XFRA LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100UETF LSAD 1.735 EUR

UIM5 XFRA LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN YNAD 0.325 EUR

UIM6 XFRA LU0136234654 UBS-MSCI USA U.E. DLAD 1.360 EUR

UIM1 XFRA LU0136234068 UBS-EURO STOXX50UETF EOAD 0.866 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.125 EUR

C61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.370 EUR

BZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.629 EUR

GMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.128 EUR

UBUB XFRA IE00B5PYL424 UBS(I)-SOL.G.O.E.U.E.ADDL 0.020 EUR

UBUD XFRA IE00B7KMNP07 UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL 0.052 EUR

1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.231 EUR

UIQL XFRA LU1805389258 UBS-B.B.EUR H.Q.L.A.AD.EO 0.001 EUR

UBU3 XFRA IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL 0.416 EUR

UBU5 XFRA IE00B78JSG98 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL 0.789 EUR

UBU7 XFRA IE00B7KQ7B66 UBS(I)-MSCI WOR. U.E.ADDL 0.482 EUR

UBU9 XFRA IE00B7K93397 UBS(I.)ETF-SP500 U.E.ADDL 0.284 EUR

UEFF XFRA LU0721552544 UBS-BB.US1-3YTB.UETF DLAD 0.157 EUR

UEFI XFRA LU0721552973 UBS-BB.US710Y.TBUETF DLAD 0.629 EUR

UEFR XFRA LU0721553864 UBS-ETF-M.IB.EO LI.C.EOAD 0.407 EUR

UEFZ XFRA LU0879399441 UBS-E.SBI F.AAA-BBB5-10AD 0.003 EUR

1WG XFRA US95825R1032 WESTERN GAS EQ.PART.UTS 0.498 EUR

UIMB XFRA LU1459802754 UBS-B.B.TIP10+UETF ADDL 0.253 EUR

UBUM XFRA IE00BMP3HG27 UBS I.ETF-DL G.SEL.DIV.AD 0.269 EUR

UBUN XFRA IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD 0.569 EUR

UBUP XFRA IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD 0.527 EUR

UEF5 XFRA LU1048313891 UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL 0.125 EUR

KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.445 EUR

0Q4 XFRA CA7487472010 QUINSAM CAPITAL CORP. 0.001 EUR

UIQM XFRA IE00BFWMMG89 UBSI-MSCIWSFMX ADLD 0.012 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

UEF7 XFRA LU1048314949 UBS-BBUSLC1-5YUETF ADL 0.139 EUR

UEF6 XFRA LU1048314196 UBS-BBEALC1-5Y.UETF AEO 0.032 EUR