FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SSGA SP.E.EU.II-B.ML0-5Y. 0.399 EUR

SYBQ XFRA IE00BCBJF711 SPDR B.B.0-5Y.LS C.B.UETF 0.342 EUR

68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.180 EUR

SYBZ XFRA IE00B43QJJ40 SPDR BL.BA.GL.AG.BD U.ETF 0.206 EUR

5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.295 EUR

SYBN XFRA IE00BZ0G8860 SPDR B.B.10+Y.US C.B.UETF 0.587 EUR

SYBY XFRA IE00BZ0G8977 SPDR BLOOM.BAR.US T.U.ETF 0.543 EUR

SPPI XFRA IE00BYSZ5W11 SPDR B.B.3-7Y.E.C.B.U.ETF 0.106 EUR

SPPX XFRA IE00BYSZ5V04 SPDR B.B.10+Y.US.T.B.UETF 0.336 EUR

SPP3 XFRA IE00BYSZ5R67 SPDR B.B.3-5Y.US.T.B.UETF 0.244 EUR

SPP5 XFRA IE00BYSZ5S74 SPDR B.B.5-7Y.US T.B.UETF 0.247 EUR

SPP7 XFRA IE00BYSZ5T81 SPDR BB.7-10Y.US.T.B.UETF 0.304 EUR

SYBR XFRA IE00BYV12Y75 SPDR B.B.3-10Y.USCB.UETF 0.412 EUR

SYBV XFRA IE00BYSZ6062 SPDR B.B.10+Y.E.G.B.U.ETF 0.224 EUR

SYB1 XFRA IE00B3VY0M37 SPDR B.B.US.CORP.BD U.ETF 0.451 EUR

SYB6 XFRA IE00BYSZ5Y35 SPDR B.B.5-7Y.E.G.B.U.ETF 0.053 EUR

SYB7 XFRA IE00BYSZ5Z42 SPDR B.B.7-10Y.E.G.B.UETF 0.112 EUR

571 XFRA US03675Y1038 ANTERO MIDSTR.GP LP -,01 0.107 EUR

SPFE XFRA IE00BF1QPL78 SPDR BL.BA.GL.AG.BD EOHUE 0.229 EUR