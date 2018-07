The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA459058GJ61 WORLD BK 18/23 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000NWB18J3 NRW.BANK IS.A.18J 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA US200340AS60 COMERICA 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA USU07265AZ15 BAY.US FI.II. 18/64 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US45604HAE71 INDL BK KOREA 18/21MTNFLR BD02 BON USD N

CA XFRA US744320AY89 PRUDENTIAL FINL 2047 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796QU67 US TREASURY BILL 01/24/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1807511909 AG F.UMSATZF. 18/19FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1839375539 S.O.LD.TR.IV 18/21 FLR BD03 BON USD N

CA HP3 XFRA DE0006001902 RINGMETALL AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 8AY XFRA SG1ED1000001 AYONDO LTD EQ01 EQU EUR N

CA FT5 XFRA US30283W1045 FTS INTL. INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA HXXB XFRA US45168K4058 IDERA PHARMAC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N