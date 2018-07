Die Anleger am europäischen Aktienmarkt sind nach der jüngsten Erholung wieder etwas vorsichtiger geworden. Bei eher ruhigem Handel schlossen die wichtigsten europäischen Indices mit leichten Abgaben. Gewartet wird nicht nur auf weitere Quartalsberichte großer Konzerne in Europa, sondern auch auf Entscheidungen wichtiger Notenbanken und den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Branchenseitig waren die Technologiewerte der am meisten nachgebende Sektor mit einem Minus von 1,6%, sie litten vor allem unter den schwächelnden Werten aus den USA. Am besten hielten sich die Versicherer, die einen Zuwachs von 0,8% verzeichnen konnten. Nokia meldete einen Großauftrag von T-Mobile US und konnte mit einem Plus von 0,7% gegen den Sektorentrend zulegen. Bei Air Liquide...

Den vollständigen Artikel lesen ...