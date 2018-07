Die Gebote gegenüber der Gemeinschaftswährung bleiben erhalten und so notiert der EUR/USD über der psychologischen Marke von 1,1700. EUR/USD wartet auf Daten Das Paar möchte seine jüngsten Gewinne ausbauen, nach dem am Freitag zu einer Erholung vom 1,1625/20 Tief gekommen war. Der Greenback startete schwach in die neue Handelswoche und so konnte das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...