Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für PSA nach Zahlen zum zweiten Quartal von 30 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern des Autobauers seien exzellent ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnprognosen für 2018 und 2019 deutlich an und sieht für die Aktie derzeit ein Aufwärtspotenzial von 45 Prozent./edh/zb Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-07-31/08:58

ISIN: FR0000121501