Das heiße Wetter in Europa trübt die Gewinnaussichten des Reiseveranstalters Thomas Cook . "Angesichts der außerordentlich hohen Temperaturen in unseren wichtigsten Quellmärkten haben viele Menschen ihre Entscheidung über ihren Urlaub aufgeschoben", sagte Thomas-Cook-Chef Peter Fankhauser am Dienstag in London. Das belaste das Geschäft mit Last-Minute-Buchungen. Fankhauser schätzt deshalb, dass der bereinigte operative Gewinn des Konzerns im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September nur das untere Ende der Analystenerwartungen erreicht.

Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Branchenexperten waren zuletzt von einem Ergebnis zwischen 323 und 356 Millionen Pfund ausgegangen. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni steigerte Thomas Cook seinen Umsatz um zehn Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Britische Pfund (2,8 Mrd Euro), angetrieben von einer stärkeren Nachfrage nach Reisen in die Türkei und Nordafrika. Der operative Gewinn wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 14 Millionen Pfund.

"Die Buchungen für den Sommer sind insgesamt um elf Prozent gestiegen", sagte Fankhauser. Dies liege allerdings nicht an den Pauschalreisen, sondern an dem Ausbau des Flugangebots in Deutschland. Condor hatte nach der Pleite von Air-Berlin ihre Kapazitäten deutlich aufgestockt./stw/nas/jha/

