Der britische Energiekonzern BP plc (ISIN: GB0007980591) steigerte im zweiten Quartal 2018 das Ergebnis zu Wiederbeschaffungskosten auf 1,79 Mrd. US-Dollar nach 553 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am Dienstag in London berichtet wurde. Der um Sonderposten bereinigte Ertrag kletterte auf 2,82 Mrd. US-Dollar, nachdem im Vorjahr ein Gewinn von 684 Mio. US-Dollar in den Büchern stand. Das Ergebnis lag über ...

