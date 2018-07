Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nach dem Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation und einem ersten Zinsanstieg pendelte die 10-jährige Rendite in Japan in den letzten anderthalb Jahren unter dem Strich seitwärts, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dennoch gebe es aktuell einige interessante Entwicklungen: So sei jüngst die 38-Wochen-Linie (akt. bei 0,05%) mit einem Aufwärtsgap (0,05% zu 0,06%) übersprungen worden. Auch der Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. bei 0,07%) sei zuletzt aus dem Spiel genommen worden. Interessante Details fördere zudem die langfristige Betrachtung zu Tage. So stehe im Monatschart eine Folge von vier Monatskerzen mit kleinen Körpern zu Buche. Diese "Lethargie" begünstige einen neuen Trendimpuls, zumal auf Quartalsbasis sogar eine Serie von sechs kleinen Kerzenkörpern auf das Börsenparkett gelegt worden sei. Beachten sollten Anleger deshalb die fallende Trendlinie, welche das Tief von 2015 (0,20%) sowie das 2017er-Hoch (0,16%) verbinde. Ein Sprung über diese Trendlinie (akt. bei 0,11%) würde den Grundstein für einen weiteren Zinsanstieg legen. Neben den zuvor angeführten horizontalen Barrieren sei dabei das Niveau von 0,30% - abgeleitet aus der o. g. S-K-S-Formation - als langfristige Zielmarke zu nennen. (31.07.2018/alc/a/a) ...

