Hier geht's zum Video

In dieser Woche scheint am deutschen Aktienmarkt erst einmal Zurückhaltung angesagt zu sein. Der DAX kämpft zunächst um die Marke von 12.800 Punkten. Großes Thema ist weiter die Bilanzsaison. Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Caterpillar, Illumina und die Deutsche Lufthansa. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.