Vor genau zehn Jahren wurde der Spritzgießmaschinen-Hersteller Battenfeld von der Wittmann Gruppe übernommen. Mitten in der großen Finanz- und Wirtschaftskrise wurde die Integration der neuen Tochtergesellschaft sehr schnell vorangetrieben. Dabei lag der Fokus von Anfang an sowohl auf der Erneuerung der Strukturen als auch auf technologischen Innovationen, wie Georg Tinschert, Geschäftsführer von Wittmann Battenfeld, anlässlich des Events zum Zehn-Jahre-Jubiläum ausführte.

Das Ziel stand fest: Die Spritzgießtechnologie von Battenfeld sowie die Robotik-/Automatisierungssysteme und die Peripheriegeräte von Wittmann sollten zu einem echten One-Stop-Shop-Unternehmen für die Kunststoffverarbeitung integriert werden. Von 2008 bis heute hat das Unternehmen in Kottingbrunn sein Spritzmaschinenprogramm komplett erneuert, sämtliche Standardmaschinen wurden durch neue Modelle ersetzt. Das Schließkraftspektrum reicht heute von 5 t (Mikrospritzgießen) bis 2.000 Tonnen und wird durch vollelektrische, servohydraulische und Hybridmaschinen abgedeckt. Zudem wurden eigene Technologien für das MK-Spritzgießen entwickelt.

Wirtschaftlich ging es für die Wittmann Gruppe nach dem krisenbedingten Einbruch im Jahr 2009 kontinuierlich bergauf. 2011 war mit einem Umsatz von knapp 250 Mio. EUR wieder das Vorkrisenniveau erreicht. 2017 setzte die Gruppe 403 Mio. EUR um, wozu die Spritzgießmaschinen 176 Mio. EUR beitrugen. Ob das ehrgeizige Ziel von 430 Mio. EUR (plus 6,7 Prozent) für das laufende Jahr erreicht werden kann, hänge von der Entwicklung der nächsten Monaten ab, wie Georg Tinschert und Michael Wittmann, Geschäftsführer von Wittmann Kunststoffgeräte, Wien, in Kottingbrunn einräumten. Nach einem starken ersten Quartal (5 Prozent über Vorjahr) habe sich das Geschäft in den Monaten April und Mai vor allem in Übersee und insbesondere bei den Großmaschinen etwas abgeschwächt. Die Manager ließen durchblicken, dass angesichts der außerordentlich hohen Kapazitätsauslastung und den dadurch bedingten verlängerten Lieferzeiten eine gewisse Abkühlung gar nicht einmal so ungelegen kommt. Insgesamt liegen die Verkäufe in Europa den Angaben zufolge weiter über Vorjahr, wobei insbesondere die Geschäfte in Deutschland sehr gut laufen.

Investitionen in Kottingbrunn und ...

