Tagesgewinner war am Montag Klondike Gold mit 32,22% auf 0,24 (133% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 38,37%) vor FE Ltd mit 18,18% auf 0,01 (0% Vol.; 1W 0,00%) und Dialightmit 11,59% auf 520,00 (75% Vol.; 1W 7,11%). Die Tagesverlierer: Twitter mit -8,03% auf 31,38 (239% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -27,55%), Dropbox mit -7,53% auf 27,77 (104% Vol.; 1W -12,67%), Cancom mit -5,58% auf 46,74 (53% Vol.; 1W 0,17%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (43159,8 Mio.), BP Plc (32543,34) und GlaxoSmithKline (29438,93). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Nippon Express (965%), Noratis (498%) und Williams Grand Prix (472%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Steinhoff mit 135,62%, die...

