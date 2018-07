Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Standard Chartered nach Zahlen für das zweite Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Niedrigere Wertberichtigungen der Bank hätten höhere Kosten ausgeglichen, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe die Markterwartungen in etwa erfüllt./mis/zb Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-07-31/09:20

ISIN: GB0004082847