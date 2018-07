Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach Berichten über einen Einstieg des aktivitischen Investors Elliott beim britischen Mobilfunker auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Meldung, sei ein solcher Schritt durchaus vorstellbar, denn der europäische Telekomsektor habe sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren deutlich unterdurchschnittlich zum Gesamtmarkt entwickelt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/zb Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-07-31/09:21

ISIN: GB00BH4HKS39