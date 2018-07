Die Teuerung in Frankreich zieht weiter an. Die nach europäischen Standards berechnete Inflationsrate betrug im Juli 2,6 Prozent, wie das nationale Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Das ist der höchste Wert seit März 2012. Im Juni hatte die Rate 2,3 Prozent betragen. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg auf 2,4 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich fiel das allgemeine Preisniveau im Juli um 0,1 Prozent.

Damit liegt die französische Teuerung mittlerweile klar über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), den diese jedoch für den gesamten Euroraum anpeilt. An diesem Dienstag werden erste Zahlen aus dem Währungsraum für Juli erwartet. Analysten rechnen mit einer unveränderten Inflationsrate von 2,0 Prozent, was leicht über dem mittelfristigen Zielbereich der EZB von knapp zwei Prozent liegt. Ursächlich für die zuletzt gestiegene Inflation sind vor allem höhere Energiepreise./bgf/jkr/jha/

