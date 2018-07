Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BNP Paribas auf "Conviction Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Anlass der Studie ist die geplante Reduzierung der Beteiligung an First Hawaiian von rund 49 Prozent auf etwa ein Drittel. Die Mittel aus dem Verkauf stärkten die Kapitalausstattung der französischen Bank und stützen die Dividende, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-07-31/09:26

ISIN: FR0000131104