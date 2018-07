Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Einzelhändler verbuchen kräftiges Umsatzplus

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juni kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, kletterten die Umsätze nach Abzug der Inflation um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs in genau dieser Höhe prognostiziert. Für Mai wurde der monatliche Rückgang auf real 1,5 (zunächst: minus 1,6) Prozent revidiert.

Chinas Industrie verliert im Juli stärker an Schwung als erwartet

Das Wachstum der chinesischen Industrie hat im Juli nach offiziellen Angaben stärker als erwartet nachgegeben. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor ging auf 51,2 (Juni: 51,5) Punkte zurück, wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Das was der niedrigste Stand in fünf Monaten. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,3 Punkten prognostiziert.

BoJ enttäuscht mit bestätigter Geldpolitik die Erwartungen

Die Bank of Japan (BoJ) hat die Markterwartungen enttäuscht und ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten. Sie will damit weiter die Inflation ankurbeln, die, wie sie einräumte, wohl bis mindestens 2021 unterhalb des Ziels von 2 Prozent liegen wird. Die BoJ bestätigte die Rahmenbedingungen trotz weltweiter geldpolitischer Straffungen mit der US-Notenbank Fed an der Spitze und trotz Spekulationen, dass sie zumindest eines ihrer Zinsziele anpassen könnte, um die Nebenwirkungen zu mildern.

Trump zu Treffen mit iranischer Führung bereit

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten dazu bereit, sich mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani zu treffen. Er stelle für eine solche Begegnung auch "keine Vorbedingungen", sagte Trump in Washington während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte. Wenn die iranische Führung ein Treffen wünsche, dann tue er dies, sagte Trump.

Trump preist Conte für harte Flüchtlingspolitik

US-Präsident Donald Trump hat die harte Linie der italienischen Regierung in der Flüchtlingspolitik als Vorbild für Europa angepriesen. "Sie tun meiner Ansicht nach das Richtige", lobte Trump den italienischen Regierungschef Giuseppe Conte bei einem Treffen im Weißen Haus. "Viele andere europäische Länder" sollten diesem Kurs folgen, empfahl der US-Präsident.

Nordkorea stellt neue Raketen her - Zeitung

Die US-Geheimdienste gehen einem Zeitungsbericht zufolge davon aus, dass Nordkorea neue Interkontinentalraketen baut. Satellitenaufnahmen deuteten darauf hin, dass im Forschungszentrum Sanumdong weiterhin an mindestens einer Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 gearbeitet werde, berichtete die Washington Post unter Berufung auf Beamte, die mit den Geheimdiensterkenntnissen vertraut sind. "Wir sehen, dass sie arbeiten, wie zuvor auch", sagte ein US-Beamter dem Blatt.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juli -10 (Juni: -9)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: -8

Japan/Industrieproduktion Juni -2,1% (PROG: -0,4%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Apr-Juni +1,2% gg Vq

Südkorea Industrieproduktion Juni -0,6% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Juni -0,4% (PROG: +0,8%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Juni 100,0 (Mai: 100,1)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.