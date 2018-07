Endlich Sommer! Endlich über 30 Grad!. Endlich überall tolle Ferienstimmung! Aber: Ist die Hitze nur geil? Die andere Seite des Sommers: Wälder brennen in ganz Europa, in Griechenland starben bereits über 100 Menschen in den Flammen. Die Dürre zerstört massenhaft die Ernte. Bauern fordern Milliarden-Subventionen zusätzlich. Milchbauern schlachten ihre Kühe. In den Flüssen sterben Millionen […]Endlich Sommer! Endlich über 30 Grad!. Endlich überall tolle Ferienstimmung! Aber: Ist die Hitze nur geil? Die andere Seite des Sommers: Wälder brennen in ganz Europa, in Griechenland starben bereits über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...