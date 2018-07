Hamburg (ots) - Angelo Kelly war erst 19, als Sohn Gabriel auf die Welt kam. Heute ist er Vater von fünf Kindern. Im exklusiven Vater-Sohn-Interview mit Neue Post (EVT 1.8.) sprechen die beiden über ihre besondere Beziehung.



"Er ist ein logisch denkender Mensch, nicht besonders emotional. Das hat er von mir", beschreibt Angelo seinen Sohn Gabriel. "Meine Frau Kira besteht nur aus Herz und Gefühlen. Alle guten Eigenschaften hat er von ihr, alle schlechten von mir", sagt er und lacht. Sohn Gabriel fügt schmunzelnd hinzu: "Mein gutes Aussehen, das habe ich auch von meinem Vater."



Angelo Kelly wurde mit 19 Jahren Vater. Würde es Gabriel ihm gleichtun, hätte er keine Bedenken. "Wenn er die richtige Frau hat, und beide dazu bereit sind, wäre ich überglücklich. Ich freue mich sehr auf Enkel! Ich hätte keine Angst davor, Opa zu werden - ich verbinde das nicht damit, alt zu sein. Babys machen das Leben einfach schöner. Ich möchte gerne Opa werden - aber erst dann, wenn meine Kinder bereit sind, mich dazu zu machen." Gabriel Kelly hat aber noch keine Pläne, bald Vater zu werden: "Es wär jetzt nicht unfassbar schlimm, wenn ich schon Vater werden würde, weil Kinder ja schließlich auch ein Geschenk sind. Aber eigentlich wäre es mir schon ein bisschen zu früh. Ich würde einfach gerne noch mein junges Leben genießen wollen", so der Sohn.



Vater Angelo und Sohn Gabriel trennen nur 20 Jahre. Angelo beschreibt ihre Beziehung: "Je älter er wird, desto mehr entwickelt sich unsere Beziehung ins Freundschaftliche." Gabriel ergänzt: "Aber in erster Linie bist du dennoch mein Vater und eine Respektsperson, auf die ich höre und der ich vertrauen kann. Was Papa sagt ist Gesetz - und das ist auch gut so!"



Hinweis für Redaktionen:



Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 32, ab Mittwoch 1. August 2018 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung Quelle Neue Post.



