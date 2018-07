Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vivendi nach Halbjahreszahlen der Tochter Universal Music Group (UMG) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Kennziffern der Musiksparte seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim geplanten Verkauf von bis zu 50 Prozent der UMG-Anteile könnte der Medienkonzern bis zu 43 Milliarden Euro erlösen, die großteils in umfangreiche Aktienrückkäufe fließen könnten./edh/la

Datum der Analyse: 31.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000127771

AXC0106 2018-07-31/09:36