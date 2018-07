Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstagmorgen im frühen Handel zunächst leichte Orientierungsschwierigkeiten. Während die Vorgaben aus den USA und Asien eher negativ sind, hellen besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen von der Grossbank Credit Suisse und dem Computerzubehörhersteller Logitech die Stimmung teilweise etwas auf.

Der Schweizer Markt knüpft damit nach der starken Vorwoche am Dienstag an seine Tendenz vom gestrigen Montag an. Auch zum Wochenstart hatte sich der Leitindex SMI in einer engen Spanne zwischen Plus und Minus bewegt. Generell verweisen Händler noch auf die jüngsten Konjunkturdaten aus China, die etwas schwächer als erwartet ausgefallen waren. Vor allem aber der Entscheid der japanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...