Zürich - GAM muss erneut schlechte Nachrichten bekanntgeben. Der Vermögensverwalter für institutionelle Kunden hat einen für ein Milliardenportfolio zuständigen Investment Director suspendiert. Materielle Nachteile für Kunden seien bisher nicht festgestellt worden, betont das Institut. Für das Halbjahr bestätigt GAM den bereits Mitte Monat bekanntgegebenen Gewinnrückgang wegen umfangreichen Wertminderungen bei einer früher getätigten Akquisition.

Der aufgrund einer Untersuchung suspendierte Investment Director war für die sogenannte "Absolute-Return-Bond-Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz" (ARBF) zuständig. Die Sachverhalte beträfen "Teile seines Risikomanagementverfahrens sowie seine Dokumentationspflichten in gewissen Fällen", schreibt GAM. Die Untersuchung habe keine Bedenken bezüglich seiner Ehrlichkeit aufgeworfen. Die zuständigen Aufsichtsbehörden würden über die Angelegenheit auf dem Laufenden gehalten.

Die Summe der Vermögenswerte in diesen ARBF-Portfolios belief sich per Ende Juni 2018 auf 11 Milliarden Franken. Zusätzlich trage der suspendierte Manager die Mitverantwortung für 2,9 Milliarden Franken, die in Handelsfinanzierungsfonds verwaltet werden sowie für 653 Millionen Franken in weiteren Anleihen-Portfolios. GAM hat nun die Verantwortung für die Portfolios zwei ...

