Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius SE nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Beim Umsatz habe der Betreiber von Krankenhäusern die Erwartungen in etwa getroffen und beim Nettogewinn etwas überboten, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hob das gute Wachstum aus eigener Kraft im Segment Kabi positiv hervor./bek/tih Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-07-31/09:44

ISIN: DE0005785604