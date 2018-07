Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Abgesehen von der Sparte Global Markets habe der Finanzkonzern die Erwartungen in allen Bereichen übertroffen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Restrukturierung komme voran. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften nun steigen./mis/la

Datum der Analyse: 31.07.2018

