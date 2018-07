Bei einem oberflächlichen Vergleich von Daimler (WKN:710000) und Siemens (WKN:723610) könnte man zu der Annahme gelangen, dass viele Anleger in letzter Zeit direkt von Daimler zu Siemens übergelaufen sind. Denn während Siemens in den vergangenen drei Jahren ein Plus von 27 % einfahren konnte, steht bei Daimler im selben Zeitraum ein Minus von 27 % auf dem Zettel (Stand: 25.07.2018). Kurios, aber an der Börse wundert mich persönlich gar nichts mehr. Ist damit schon alles klar? Ist Daimler auf dem absteigenden Ast und Siemens die klare Empfehlung? So einfach ist die Sachlage natürlich nicht. Schon gar nicht bei einem Vergleich ...

