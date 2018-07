Da sieh" einer an: Die Aixtron-Aktie scheint (WKN: A0WMPJ) sich nach dem Sell-Off am Tag der Präsentation der Q2-Zahlen (26. Juli) zu stabilisieren. Nach gemeinsamer Überzeugung bedeutender Marktteilnehmer hätten institutionelle Investoren das Zahlenwerk größtenteils so erwartet …

… und waren vereinzelt durch den Umsatzrückgang in der ersten Jahreshälfte (-12%) irritiert. Dass die Überraschungen ausblieben, das sehen offenbar auch zwei ganz große Namen des Investmentbankings so. Einer verabschiedet sich, der andere bleibt - nach den Handelsaktivitäten zu urteilen - pessimistisch.

Blackrock sagt Bye-Bye ...

Den vollständigen Artikel lesen ...