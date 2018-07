Wien (www.anleihencheck.de) - Per Ende Juli fällt das Emissionsvolumen am EUR Credit-Markt seit Jahresbeginn um 12,4% geringer aus als in der Vorjahresperiode, so die Analysten der Raffeisen Bank International AG. Dennoch sei der Juli der zweite Monat des Jahres, in dem die Emissionsvolumina jene des gleichen Zeitraums im Jahr 2017 übertroffen hätten. Gestern habe es keine Emission am EUR Credit Markt gegeben, womit dies der zehnte Tag des Jahres ohne Emission gewesen sei. Somit liege das Emissionsvolumen für Juli derzeit bei EUR 68,64 Mrd. und übertreffe um 2,1% das Vorjahrsvolumen. Die restliche Woche würden die Analysten der Raffeisen Bank International AG von einer geringen Emissionstätigkeit ausgehen. ...

