- Jüngstes Mitglied der SCOUT-Familie serienmäßig mit Allradantrieb - Drei effiziente und umweltfreundliche Motoren, 7-Gang-DSG oder manuelles 6-Gang-Getriebe - Weltpremiere auf der Paris Motor Show 2018 im Oktober



SKODA erweitert das Modellangebot des SKODA KAROQ: Mit dem neuen KAROQ SCOUT präsentiert der tschechische Automobilhersteller im Oktober auf der Paris Motor Show 2018 eine noch robustere Modellvariante des beliebten Kompakt-SUV. Wie alle SKODA SCOUT-Modelle verfügt auch der KAROQ SCOUT neben dem typischen Offroad-Look serienmäßig über Allradantrieb.



Der SKODA KAROQ fühlt sich in der Großstadt und abseits befestigter Straßen gleichermaßen zu Hause. Mit seinen zahlreichen Modellvarianten erfüllt er die Bedürfnisse jedes Kunden - von der jungen Familie bis hin zum Outdoor-Fan. Ebenso wie der OCTAVIA SCOUT und der KODIAQ SCOUT bietet auch das jüngste Mitglied der SCOUT-Familie serienmäßigen Allradantrieb. Zudem betonen robuste Designakzente erkennbar sein optimiertes Offroad-Potenzial. Mit dem Schlechtwege-Paket ist der SKODA KAROQ SCOUT auch für anspruchvollere Ausflüge jenseits befestigter Straßen bestens gerüstet.



Effiziente, durchzugsstarke Motoren und Allradantrieb



SKODA bietet für den KAROQ SCOUT - der als einzige Variante des Kompakt-SUV ausschließlich mit Allradantrieb erhältlich ist - drei effiziente und umweltfreundliche Motoren an. Neben einem 1,5 TSI-Benzinmotor mit 110 kW (150 PS)* in Kombination mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) sind außerdem zwei Dieselaggregate erhältlich. Der 2,0 TDI mit 110 kW (150 PS)* verfügt serienmäßig über ein manuelles 6-Gang-Getriebe, ein 7-Gang-DSG ist optional verfügbar. Im stärksten SKODA KAROQ SCOUT leistet der 2,0 TDI 140 kW (190 PS)* und ist standardmäßig mit einem 7-Gang-DSG gekoppelt.



Robuste Elemente betonen den Offroad-Charakter



Mit chrom- und silberfarbenen Karosserieapplikationen, markanten Radhausverkleidungen sowie den polierten 18-Zoll-Leichtmetallrädern ,Braga' in Anthrazit unterstreicht der SKODA KAROQ SCOUT seine robuste Erscheinung. Optional bietet SKODA die ebenfalls anthrazitfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallräder ,Crater' an. Getönte Scheiben und SCOUT-Plaketten auf den vorderen Kotflügeln betonen den kraftvollen Auftritt zusätzlich. Im Innenraum fallen die Sitze mit neuen Bezügen und schwarz-braunen Kontrastnähten ins Auge. Mit Ausnahme der VarioFlex-Rückbank tragen alle Sitze einen eingestickten SCOUT-Schriftzug. Das Multifunktions-Lederlenkrad, die Pedale mit Edelstahlapplikationen sowie das LED-Paket mit Ambientebeleuchtung runden die umfangreiche Serienausstattung ab.



Virtual Cockpit und weitere smarte Ausstattungsfeatures



Optional kann der Fahrer das Virtual Cockpit im SKODA KAROQ SCOUT individuell nach seinen Bedürfnissen konfigurieren, die Fahrmodusauswahl bietet eine Offroad-Einstellung. Auf Wunsch sind LTE-Modul und WLAN-Hotspot erhältlich - damit sind die Passagiere des SKODA KAROQ 'always online'.



Typisch SKODA sind zahlreiche Simply Clever-Ideen und Ablagemöglichkeiten. Die optionale elektrische Heckklappe mit Tip-to-Close-Funktion öffnet und schließt per Knopfdruck oder nach einem leichten Zug an der geöffneten Klappe. Auf Wunsch ermöglicht die Komfortöffnung unter dem Heckstoßfänger das Öffnen der Heckklappe auch per leichtem Fußschwenk. Für den Kofferraum bietet SKODA einen variablen Ladeboden an. Gepäcknetze an Vordersitzen und Mittelkonsole erleichtern den Alltag ebenso wie ein Fach für Kleingeld und Parkkarten auf der Fahrerseite oder ein Halter für Multimediageräte.



Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.



Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



KAROQ SCOUT 1,5 TSI 4x4 DSG 110 kW (150 PS)



KAROQ SCOUT 2,0 TDI 4x4 110 kW (150 PS)



KAROQ SCOUT 2,0 TDI 4x4 DSG 110 kW (150 PS)



KAROQ SCOUT 2,0 TDI 4x4 DSG 140 kW (190 PS)



