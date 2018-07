Spaniens Wirtschaft wächst langsamer als von Ökonomen erwartet. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum zeigt sich aber eine positive Entwicklung.

Die spanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal so langsam gewachsen wie seit vier Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von April bis Juni um 0,6 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt in Madrid am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von ...

