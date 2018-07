Unterstützt wurde Borealis bei der Implementierung von der Beratungsgesellschaft und Zertifizierungsstelle DNV GL. Die ISO 50001-Zertifizierung ist ein weltweit anerkannter Energiemanagementstandard, der Organisationen dabei hilft, ihre Energieperformance zu managen und kontinuierlich zu verbessern, um Kosten und Emissionen zu reduzieren. So will Borealis dadurch in der Lage sein, seine Emissionen jährlich um mehr als 360.000 t CO2 zu senken. Dies entspricht dem Treibhausgasausstoß von 80.000 Autos, die ein Jahr lang in Betrieb sind. Der gesenkte Energieverbrauch verbessert außerdem die Kosteneffizienz des Unternehmens.

Praktische Umsetzung geplanter Strategie

DNV GL arbeitete vier Jahre lang mit Borealis an der Entwicklung und Implementierung eines Energiemanagementsystems (EnMS), das die ISO 50001-Norm erfüllt. Dafür nutzte DNV GL sein unternehmenseigenes Bewertungsprotokoll, das eine quantitative Auswertung der EnMS-Performance eines Unternehmens ermöglicht und das Verständnis für Prozesse und Praktiken fördert, um eine entsprechende Energieverbrauchsplanung und -analyse sicherzustellen. Die Berater bewerteten, wie Borealis' Standorte in Relation zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...