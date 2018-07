Aktien der Gesundheitskonzerne Fresenius und FMC sind am Dienstag jeweils nach der Zahlenvorlage und solidem Start klar ins Minus abgerutscht. Titel des Dialysekonzerns FMC waren zuletzt mit einem Kursrutsch um etwa 2 Prozent auf 83,60 Euro das Schlusslicht im Dax , während die Papiere des Mutterkonzerns Fresenius ebenfalls klar um 1,62 Prozent nachgaben.

FMC hatte im zweiten Quartal zwar dank des Verkaufs einer Beteiligung einen Gewinnsprung verzeichnet, der starke Euro zehrte aber an den Umsätzen. Am wichtigen US-Markt hat FMC laut Analyst Oliver Metzger von der Commerzbank mit dem operativen Gewinn zwar die Erwartungen erfüllt, in den anderen Regionen wie etwa Europa oder Asien fand der Experte wegen des Gegenwinds auf Währungsseite aber ein Haar in der Suppe.

Auch bei Fresenius war im Zuge dessen unter Anlegern eher Mollstimmung angesagt. Ähnlich wie FMC hatte auch der Mutterkonzern im zweiten Quartal unter der ungünstigen Umrechnung von Umsätzen in Dollar zu Euro zu leiden. Da half es auch nicht, dass sich das Unternehmen nun für seine boomende Flüssigmedizintochter Kabi noch optimistischer zeigt./tih/jha/

