FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind Europas Aktienbörsen am Dienstag in den Handel gestartet. Die Musik spielt nur in Einzeltiteln, wo es nach Quartalszahlen oft zu heftigen Bewegungen kommt. Die Hauptindizes zeigen sich jedoch vorsichtig, da sich Anleger nach den kräftigen Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor in den USA nicht aus der Deckung wagen. Mit Sorge und Spannung wird auf die Zahlen von Apple am Abend geblickt. Sollte es hier zu einer positiven Überraschung kommen, könnte am Mittwoch eine Erleichtungsrally einsetzen, heißt es. Der DAX notiert 0,1 Prozent höher bei 12.811 Zählern, der Euro-Stoxx-50 zeigt sich 0,1 Prozent im Plus bei 3.517 Punkten.

Sorge vor Apple-Zahlen bremst Techsektor

Die Geschäftszahlen von Samsung an diesem Morgen sind gemischt ausgefallen und lassen keine zu große Euphorie aufkommen. Die Schwäche im Smartphone-Geschäft hat dem koreanischen Unternehmen rückläufige Umsätze und einen stagnierenden Gewinn im zweiten Quartal beschert. Sollte sich die Welle von Gewinnmitnahmen im Sektor seit den Quartalszahlen von Netflix fortsetzen, dürften internationale Aktienportfolios weiter unter Druck geraten. Am Vorabend waren Netflix fast 6 Prozent, Facebook, Microsoft und Amazon bis zu 2,2 Prozent gefallen. Da sich Apple aber mit 0,6 Prozent Abschlag ganz gut hielten, notiert auch Europas Tech-Sektor nur 0,2 Prozent tiefer.

Die Entscheidung der japanischen Notenbank (BoJ) hinterlässt derweil keine Spuren. Sie hat den Einlagesatz bei minus 0,1 Prozent belassen und will auch die Zielrendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen in Zukunft um Null halten. Der Euro legt am Morgen leicht zu und steigt auf 1,1727 Dollar.

Konjunktur in Asien gebremst

Die Konjunkturdaten aus Asien sind eher negativ: In Japan ist die Industrieproduktion im Juni stärker als erwartet gefallen und in China verliert die Wirtschaft weiter an Schwung. Der Einkaufsmanager-Index (PMI) für Juli ging auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten zurück. Hier zeigen sich erste Blessuren durch die Handelsspannungen zwischen den USA und China. Im Fokus stehen nun schwergewichtige Daten aus Europa: Hier legen viele Länder ihre Inflationsdaten, ihr BIP und die Arbeitsmarktdaten vor.

Bei den Verbraucherpreisen in der Eurozone für Juli wird mit einem Anstieg um 2,0 Prozent zum Vorjahr gerechnet. Das BIP zum zweiten Quartal sollte dabei um 2,2 Prozent zugelegt haben. Bei der Arbeitslosenquote wird mit einem Rückgang auf 8,3 Prozent gerechnet. Die Preisentwicklung in Frankreich wurde bereits höher als erwartet vermeldet.

Fast nur gute Zahlen aus Europa

Für einen Kurssprung von fast 6 Prozent sorgen die Zahlen von Lufthansa. Der Gewinnrückgang fiel geringer als erwartet aus. Zudem wurde die Jahresprognose trotz erhöhter Kostenprognose für Kerosin bestätigt. Händler erklären die Kursgewinne damit, dass einige Marktteilnehmer stattdessen mit einer Gewinnwarnung gerechnet hatten.

Bei Deutsche Bank geht die Erleichterungsrally seit ihren besseren Quartalszahlen ungebremst weiter. Die Aktien legen erneut um 2,5 Prozent zu. Fundamental stützen gute Zahlen aus der Branche, so diesmal von Credit Suisse, die um 1,3 Prozent steigen. Das Nettoergebnis nach Dritten stieg auf 647 Millionen Franken, Analysten hatten der Bank aber nur 596 Millionen Franken zugetraut.

Auch für Heidelbergcement geht es nach guten Zahlen 1,5 Prozent nach oben. Umsatz und Nachsteuergewinn liegen über den Prognosen. Der Zementhersteller spricht von einer erkennbar positiven Trendwende nach dem wetterbedingt schwierigen Jahresbeginn und bekräftigte die Jahresprognose.

Bei den Aktien der Fresenius-Familie geht es bis zu 1,2 Prozent tiefer nach unspektakulären Zahlen. Fresenius hat die Gewinnprognose für die Tochter Kabi erhöht, was aber erwartet wurde. Beide haben die Jahresprognosen bestätigt. Bei Fuchs Petrolub geht es dagegen 5 Prozent höher dank deutlich besserer Quartalsdaten.

Eine volatile Berg- und Talfahrt erleben Thomas Cook. Nach zunächst 5 Prozent Minus notieren sie nun 3,5 Prozent im Plus. Der Reiseveranstalter hat die Jahresprognose an das untere Ende der bisherigen Markterwartungen gesenkt. Grund ist das gute Wetter, das Kunden zum Daheimbleiben statt Auslandsurlaub verführt. Das Kursplus führen Händler nur darauf zurück, dass Jefferies die Kursschwäche als Kaufgelegenheit bezeichnet hat.

Die Aktie des Medienriesen Vivendi legt um 4,3 Prozent zu. Die Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen. Allerdings wurde nun verkündet, dass bis zu 50 Prozent an der Tochter Universal Music (UMG) ab Herbst verkauft werden sollen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.516,20 0,11 3,89 0,35 Stoxx-50 3.157,38 0,18 5,70 -0,64 DAX 12.784,05 -0,11 -14,15 -1,03 MDAX 26.822,76 -0,23 -62,94 2,37 TecDAX 2.898,04 -0,49 -14,20 14,59 SDAX 12.350,64 -0,11 -13,55 3,90 FTSE 7.711,24 0,13 10,39 0,17 CAC 5.487,75 -0,06 -3,47 3,30 Bund-Future 161,75 0,14 1,96 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.306,83 -0,57 -144,23 2,38 S&P-500 2.802,60 -0,58 -16,22 4,82 Nasdaq-Comp. 7.630,00 -1,39 -107,42 10,53 Nasdaq-100 7.193,10 -1,42 -103,68 12,46 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 0,4 2,66 146,3 5 Jahre 2,84 -1,2 2,85 91,2 7 Jahre 2,92 -1,7 2,93 66,8 10 Jahre 2,95 -2,0 2,97 50,9 30 Jahre 3,07 -3,2 3,11 0,6 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.13 Uhr Mo, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1714 +0,07% 1,1712 1,1715 -2,5% EUR/JPY 130,51 +0,40% 130,35 130,01 -3,5% EUR/CHF 1,1580 +0,09% 1,1564 1,1580 -1,1% EUR/GBP 0,8913 -0,02% 0,8921 0,8911 +0,3% USD/JPY 111,42 +0,33% 111,30 110,97 -1,1% GBP/USD 1,3143 +0,09% 1,3128 1,3148 -2,7% Bitcoin BTC/USD 8.140,85 +0,1% 8.156,17 8.164,58 -40,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,43 0,44 0,00 USA 2 Jahre 2,67 2,66 0,77 USA 10 Jahre 2,95 2,97 0,54 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,05 0,10 0,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,75 70,46 -0,5% -0,38 +18,6% Brent/ICE 74,69 74,97 -0,4% -0,28 +15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,63 1.221,76 -0,3% -3,13 -6,5% Silber (Spot) 15,42 15,51 -0,6% -0,09 -9,0% Platin (Spot) 825,75 829,00 -0,4% -3,25 -11,2% Kupfer-Future 2,77 2,78 -0,2% -0,01 -16,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 04:04 ET (08:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.