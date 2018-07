Briten laut Sky News-Umfrage unzufrieden mit Brexit-Verhandlungen Großbritannien und China könnten Handelsabkommen anstreben DE30 hält sich über 200-Tage-Linie, Impuls notwendig EUR könnte an gestrige Erholung anknüpfen

Der Brexit steht kurz vor der Tür, die endgültigen Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU werden voraussichtlich im Herbst stattfinden und der Brexit am 29. März 2019 erfolgen. Die Vorstellungen zum Brexit könnten unterschiedlicher nicht sein, doch Theresa May gerät auch für ihre "schlechten Verhandlungen" mit ihren europäischen Kollegen in die Kritik. Das sind zumindest die Ergebnisse einer neuen Umfrage von Sky News: 78% seien hier unzufrieden, außerdem sprach sich die Hälfte der Befragten für ein Referendum über einen EU-Austritt mit oder ohne Abkommen aus. Die Premierministerin verliert also weiterhin an Vertrauen und das innenpolitische Chaos scheint sich weiter fortzusetzen. Eine gute Nachricht gibt es jedoch, nämlich die Ergebnisse eines Gesprächs zwischen dem britischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...