Paris - Der europäische Aktienmarkt war am Dienstag zwischen insgesamt ordentlichen Unternehmensbilanzen und durchwachsenen Vorgaben aus Übersee gefangen. So war es an der Wall Street zum Wochenstart nach unten gegangen und auf den Börsen Chinas lasteten am Dienstag überraschend schwache Stimmungsdaten aus der Industrie. Positiv kam bei den Anlegern an, dass die japanische Notenbank ihre ultra-expansive Geldpolitik zwar etwas modifizierte, entgegen den Befürchtungen einiger Marktteilnehmer aber nicht straffte.

Der EuroStoxx 50 hielt sich in diesem Umfeld mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 3514,27 Punkte knapp in der Gewinnzone. Auch der britische FTSE 100 legte um 0,06 Prozent ...

