Die Kupplungen haben eine hohe Torsionssteife und weisen aufgrund ihrer Nabe aus leichtem, hochfestem Aluminium eine sehr geringe Massenträgheit auf. Dank dieser Eigenschaften können sie Drehmomente zwischen 0,5 Nm und 500 Nm absolut spielfrei übertragen.

Wegen ihrer Robustheit und hohen Genauigkeit kommen Metallbalgkupplungen in vielen industriellen Anwendungen zum Einsatz: Sie eignen sich unter anderem ideal für die Anbindung von hochdynamischen Vorschubachsen an Werkzeugmaschinen oder von Servomotoren an Prüf- oder Verpackungsmaschinen.

Im täglichen Betrieb kommt es vor allem auf die unkomplizierte und effiziente Handhabung einer Kupplung an. Sie sollte sich schnell montieren beziehungsweise auswechseln lassen, um die Unterbrechung von Fertigungs-, Prüf- oder Verpackungsprozessen so kurz wie möglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...