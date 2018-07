Vor einer Woche war die Welt noch sowas von in Ordnung. Selbst am Tag der "Katastrophe", wenn man das denn so nennen kann und möchte, deutete zunächst nichts auf das Drama hin, das sich nach Börsenschluss abspielen sollte. Ganz im Gegenteil: Die Facebook-Aktie kletterte am vergangenen Mittwoch in der Spitze bis auf 218,62 US-Dollar, Rekordhoch, das vierte in Folge. Doch dann kam erst die Schlussglocke, dann die Zahlen fürs zweite Quartal, und der Rest ist Teil einer Geschichte, die um den Globus ging. Minus 20%, 120 Milliarden Börsenwert verbrannt, Mega-Gap im Chart, größter Tagesverlust eines Einzelwerts überhaupt, Ende, aus, vorbei. Oder? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...