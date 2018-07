IRW-PRESS: Zinc One Resources Inc.: Zinc One gibt weitere Bohrergebnisse für Mina Grande Sur, Zinkminenprojekt Bongará, Peru, bekannt

Zinc One gibt weitere Bohrergebnisse für Mina Grande Sur, Zinkminenprojekt Bongará, Peru, bekannt

33,7 Meter mit 24,2% Zink und 16,5 Meter mit 26,5% Zink

Vancouver, BC, Kanada - 31. Juli 2018 - Zinc One Resources Inc. (TSX-V: Z; OTC Markets: ZZZOF; Frankfurt: RH33 - Zinc One oder das Unternehmen) http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298394 gibt zusätzliche Ergebnisse seines Bohrprogramms auf der Zone Mina Grande Sur bekannt, die zum Zinkminenprojekt Bongará im Norden Zentralperus gehört. Die Bohrungen in diesem Bereich von Mina Grande Sur konzentrierten sich auf die Abgrenzung oberflächennaher, hochgradiger Mineralisierung. Das Bohrprogramm auf Mina Grande Sur umfasste 95 Bohrlöcher mit insgesamt 2.328,4 Metern, und über die Ergebnisse aus 18 Bohrlöchern wird hier berichtet. Zu den erwähnenswerten Abschnitten gehören 33,7 Meter mit 24,2% Zink und 16,5 Meter mit 26,5% Zink. Die Ergebnisse weiterer 27 Bohrlöcher stehen noch aus und werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen.

Jim Walchuck, President und CEO von Zinc One, sagte: Durch die neuesten Bohrergebnisse von Mina Grande Sur wurde die Mineralisierung, die teilweise nicht nur durch historische Bohrlöcher quantitativ bestimmt, sondern auch durch die Grubenbeprobung im letzten Jahr verstanden wurde, bestätigt und besser abgegrenzt. Wir freuen uns auf die übrigen Daten von Mina Grande Sur. Die Bohrungen auf Mina Grande Centro und Mina Grande Norte wurden Anfang dieses Monats beendet und die Ergebnisse werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

Wichtigste Bohrergebnisse auf Mina Grande Sur:

- Die Ergebnisse von 50 Bohrlöchern wurden zuvor gemeldet (siehe Pressemitteilungen vom 29. März, 7. Mai und 29. Mai 2018).

- Die wichtigsten neuen Abschnitte sind:

o MGS18055 - 33,7 Meter mit 24,2% Zink, ab einer Bohrtiefe von 15,6 Metern

§ Wahre vertikale Mächtigkeit von 29,2 Metern ab der wahren vertikalen Mächtigkeit von 11,0 Metern

o MCH18066 - 16,5 Meter mit 26,5% Zink, ab der Oberfläche

o MGS18067 - 15,0 Meter mit 27,9% Zink, ab der Oberfläche

§ Wahre vertikale Mächtigkeit von 10,6 Metern

- Die Mineralisierung auf Mina Grande Sur umfasst Zinkoxide, Karbonate und Silikate in Böden, stark verwitterten Karbonaten und fein- bis grobkörnigem Dolomit, wovon der Großteil brekziös ist.

Mina Grande Sur ist eine von drei bekannten Zonen mit hochgradiger, oberflächennaher Zinkmineralisierung entlang eines 1,4 km langen mineralisierten Trends, der im Rahmen dieses Bohrprogramms getestet wird. Die Ergebnisse der 36 Bohrlöcher wurden für Bongarita berichtet, was rund 1,3 Kilometer nordwestlich von Mina Grande Sur liegt. Auf Mina Chica, was rund 1,2 Kilometer nordwestlich von Mina Grande Sur liegt, wurde eine hochgradige Zinklagerstätte entdeckt und durch die Bohrung von 53 Bohrlöchern mit insgesamt 2.327,9 Metern in der Gegend (siehe Pressemitteilung vom 7. Juni 2018) fast abgegrenzt. Auf Mina Grande Centro und Mina Grande Norte wurden 64 Bohrlöcher von insgesamt 2.237,3 Metern und 16 Bohrlöcher von insgesamt 449,8 Metern niedergebracht. Bislang wurden in allen Gebieten insgesamt 264 Bohrlöcher von insgesamt 7.930,6 Metern niedergebracht.

Geologie und Erörterung der Ergebnisse

Die Zinkmineralisierung beim Zinkminenprojekt Bongará wird als Mississippi-Valley-ähnliche Lagerstätte klassifiziert und befindet sich größtenteils in stark dolomitisiertem, brekziösem, schichtgebundenem Kalkstein. Die Mineralisierung kann auch in Form von flachen Körpern mit unregelmäßigen Grenzen vorkommen, was ein Charakteristikum dieser Mineralisierung darstellt, die entlang des Randes der Brekzien vorgefunden wurde, insbesondere auf Mina Chica. Hydrozinkit (ein Zinkoxidmineral), Smithsonit (ein Zinkcarbonatmineral),Hemimorphit (ein Zinksilicatmineral) und ein Zink-Aluminium-Eisen-Silicat sind die primären Zinkminerale, die in Erdreich, dolomitisierten Brekzien, stark verwittertem, gebrochenem und ausgehöhltem, dolomitisiertem Kalkstein sowie in fein- bis grobkörnigem, dolomitisiertem Kalkstein vorkommen.

Die Ergebnisse der Bohrlöcher 51 bis 68 auf Mina Grande Sur finden Sie unten in Tablle 1.

Tabelle 1: Mina Grande Sur - Bohrergebnisse

BohrlocÖstlicNördliAzimuNeigunGesamttivon bis insgesaWahre Zn (

h h ch t g efe (m) (m) mt vertika%)

* * le

(m) Mächtig

keit

(m)

MGS18051713859367770 -90 16,0 keine

1 3 interessanten

Abschnitte

MGS1805171385936777320 -45 15,0 keine

2 3 interessanten

Abschnitte

MGS180517138893677745 -45 15,0 1,5 4,5 3,0 2,1 10,6

3 3

MGS18051714459367820 -90 28,7 0,0 3,0 3,0 3,0 15,0

4 8

MGS1805171445936782200 -60 62,0 1,5 5,6 4,1 3,5 10,3

5 8

15,649,333,7 29,2 24,2

MGS1805171443936783270 -45 31,5 0,0 7,5 7,5 5,3 27,8

6 1

17,020,23,2 2,3 13,7

MGS18051714819367850 -90 31,5 0,0 13,513,5 13,5 18,9

7 7

MGS180517148193678545 -45 28,5 0,0 13,513,5 9,5 21,4

8 7

MGS1805171477936785260 -45 32,5 0,0 4,5 4,5 3,2 17,9

9 6

MGS1806171467936788240 -45 32,5 0,0 8,5 8,5 6,0 18,0

0 4

MGS18061714679367880 -90 20,5 0,0 5,2 5,2 5,2 17,1

1 4

MGS180617146993678860 -45 22,0 0,0 1,5 1,5 1,1 12,9

2 6

MGS18061714189367870 -90 42,0 0,0 3,0 3,0 3,0 9,9

3 0

7,5 12,04,5 4,5 14,0

MGS1806171418936787250 -45 29,5 keine

4 0 interessanten

Abschnitte

MGS180617142193678760 -45 26,2 4,5 9,0 4,5 3,2 23,3

5 1

MGS18061713879367800 -90 27,2 0,0 16,516,5 16,5 26,5

6 3

MGS180617138793678050 -45 43,5 0,0 15,015,0 10,6 27,9

7 3

MGS1806171385936780230 -45 30,0 0,0 12,012,0 8,5 18,4

8 2

* Vorläufige Koordinaten; Landesaufnahme noch ausständig.

Probenahme und Analyseprotokolle

Zinc One führt ein systematisches, konsequentes Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramm durch, das von Dr. Bill Williams, COO und Director von Zinc One, beaufsichtigt wird.

Aus jedem Bohrkerndurchgang wird eine Probe entnommen und in einen 60 Zentimeter langen Kunststoffbehälter mit fünf Spalten gelegt. Das gewonnene Kernmaterial, die Bezeichnung der Gesteinsqualität (Rock Quality Designation oder RQD) und die geologischen Merkmale werden protokolliert und die Probenabschnitte - im Allgemeinen unter 2 Meter lang - werden ausgewählt. Jeder Kernbehälter wird fotografiert. Anschließend werden mit einem Spatel Proben entnommen (Erde und stark verwittertes Gestein) oder mit einer Kernsäge geschnitten. 50 % des Probenmaterials wird in Säcke gefüllt und in einem sicheren Bereich am Standort eingelagert. Das Unternehmen fügt unabhängig zertifizierte Kontrollstandardproben, Leer- und Doppelproben in den Probenstrom ein, die jeweils mindestens 20 % der Probencharge darstellen, um die Probenvorbereitung und die analytische Qualität zu überwachen. Die Proben werden an einem sicheren Ort gelagert, bis sie zur Vorbereitung und Untersuchung an das Labor von CERTIMIN in Lima, das nach ISO 9001 zertifiziert ist, versandt werden. Im Labor werden die Proben getrocknet, zerkleinert und pulverisiert; anschließend wird ein Vier-Säuren-Aufschluss angewandt, gefolgt vom Analyseverfahren ICP-AES für 33 Elemente, einschließlich Blei. Die gleiche Methode wird verwendet, um Zink mit einem Gehalt bis zu 20 % zu analysieren. Wenn ein Zinkgehalt von 20 % überschritten wird, wird Zink mittels einer Titrationsmethode analysiert. Auch das Labor fügt Leer- und Standardproben ein und nimmt Doppelanalysen vor.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Bill Williams, COO und Director von Zinc One, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 verifiziert und genehmigt.

Über Zinc One Resources Inc.

Zinc One ist auf die Exploration und Erschließung von aussichtsreichen und im fortgeschrittenen Ausbaustadium befindlichen Zinkprojekten in bergbaufreundlichen Rechtssystemen spezialisiert. Die Hauptaktiva von Zinc One sind das Zinkprojekt Bongará und das Zinkprojekt Charlotte Bongará im nördlichen Zentrum Perus. Das Zinkprojekt Bongará war von 2007 bis 2008 ein Produktionsbetrieb, wurde aber im Zuge der internationalen Finanzkrise und dem damit einhergehenden Verfall des Zinkpreises stillgelegt. Im ehemaligen Produktionsbetrieb wurden beim Abbau der obertägigen und oberflächennahen Zinkoxidmineralisierung Zinkkonzentrationen von über 20 % und Ausbeuten von über 90 % erzielt. Es ist bekannt, dass sich zwischen dem Abbaugebiet und dem Projekt Charlotte-Bongará in knapp sechs Kilometer Entfernung in nord-nordwestlicher Richtung - wo im Rahmen früherer Bohrungen mehrere oberflächennahe Zonen mit hochgradigen Zinkwerten durchschnitten wurden - Ausbisse einer Zinkoxidmineralisierung mit hohem Erzanteil befinden. Zinc One wird von einem erfahrenen Team aus Geologen und Ingenieuren geleitet, die bereits Erfolge in der Errichtung und im Betrieb von Bergbaustätten verbuchen können.

Weitere Informationen

Monica Hamm

VP, Investor Relations

Zinc One Resources Inc.

Tel: (604) 683-0911

E-Mail: mhamm@zincone.com

www.zincone.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zinc One weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, von denen viele nicht im Einflussbereich der beiden Unternehmen liegen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz von Zinc One, die Umsetzung der geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme im Zinkoxidprojekt Bongará und die Notwendigkeit der Einhaltung umweltrechtlicher und behördlicher Vorschriften.Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Zinc One ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren oder zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44153

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44153&tr=1

