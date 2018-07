Europäisches Wirtschaftswachstum sollte sich im zweiten Quartal verlangsamen Das CB-Verbrauchervertrauen dürfte im Juli nahezu unverändert bleiben Drei Dow Jones-Unternehmen melden heute ihre Gewinne

Ein Blick auf den Wirtschaftskalender vom Dienstag zeigt recht viele interessante Veröffentlichungen. Während des gesamten Vormittags werden die Inflations- und BIP-Zahlen aus den europäischen Volkswirtschaften veröffentlicht, ebenso wie die Werte für die Eurozone selbst. Das kanadische Wachstum und das US-Verbrauchervertrauen sollten am Nachmittag die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der wöchentliche API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen könnte die in der zweiten Monatshälfte begonnene Erholung am Ölmarkt unterstützen. 11:00 Uhr | Eurozone, BIP und Verbraucherpreisindex: Nachdem die EZB erklärt hat, dass die mögliche Zinserhöhung von der Lage der europäischen Wirtschaft abhängig sein wird, werden sich die Investoren noch sorgfältiger auf den eingehenden Datenstrom konzentrieren. Die von Bloomberg befragten Ökonomen gehen davon aus, dass die Wirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal um 2,2% im Jahresvergleich und um 0,4% im Quartalsvergleich gewachsen ist. ...

