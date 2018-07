Fundamental: Obwohl es an den Märkten in der letzten Zeit recht turbulent zuging, fragten die Anleger nicht verstärkt nach Gold. Eigentlich sollten die aktuellen Entwicklungen dem Edelmetall nutzen. Genau das Gegenteil war und ist aber der Fall, denn der Goldpreis fällt. In dieser Woche stehen die Notenbanken im Fokus mit den Sitzungen der Federal Reserve, der Bank of Japan und der Bank of England. Dabei könnte es sich vor allem um eine weitere Straffung der Geldpolitik drehen. Sollte das der Fall sein und entsprechende Aussagen getroffen werden, wäre es keine guten Aussichten für Gold.

Technisch: Der Goldpreis befindet sich technisch in einer kritischen Lage. Seit April und den Hochs um 1365 US-Dollar befinden sich die Notierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...