Allerdings wurde das Wachstum durch den starken Euro gebremst. Die negativen Effekte liessen jedoch im zweiten Quartal nach und sollen in den kommenden Quartalen weiter an Bedeutung verlieren, teilte das Unternehmen am Dienstag in Mannheim mit. Die Jahresprognose bekräftigte FUCHS PETROLUB. Die Aktie legte im frühen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...